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وزير الشباب يتفقد إستاد الإسماعيلية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:58 ص
وزير الشباب يتفقد إستاد الإسماعيلية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)
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الفجر | محافظات
 
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، إستاد النادي الإسماعيلي، وذلك عقب التطوير الذي يشهده النادي والمنطقة المحيطة، استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بمستوي التطوير ورفع كفاءة جميع منشآت الإستاد، من الخارج والداخل،
مؤكدا أن الدولة توفر كافة الإمكانات من أجل تنظيم بطولة تليق باسم وسمعة مصر، صاحبة الريادة الأفريقية في مختلف المجالات، وأن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستادات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم ٣٢، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخبًا أفريقيًا من خلال ٦ مجموعات، تستضيفها مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.

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المزيد عن: وزير الشباب مصر امم افريقيا اشرف صبحي
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