أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 20 -5 -2019 بمحافظة الدقهلية



وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الأمريكي 20:25جنيها، وبلغ سعر الأناناس 8 جنيهات للكيلو، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 8 جنيهات،





استقرت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأثنين، بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 15 جنيهات، الخوخ 12:15 جنيها.