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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 20 -5 -2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:57 ص
أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 20 -5 -2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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استقرت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأثنين، بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 15 جنيهات، الخوخ 12:15 جنيها.

وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الأمريكي 20:25جنيها، وبلغ سعر الأناناس 8 جنيهات للكيلو، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 8 جنيهات،

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