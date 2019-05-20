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الأهلي يستعد للإسماعيلي بمعسكر مغلق

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 ص
الأهلي يستعد للإسماعيلي بمعسكر مغلق
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا مساء غد الثلاثاء في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

ويخوض الفريق مرانه غدا على ملعب التتش ويعقبه إعلان قائمة الفريق ثم التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب.
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