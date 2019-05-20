ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأثنين 20- 5- 2019 في محافظة الدقهلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأثنين 20- 5- 2019 في محافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
رصدت "بوابة الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش، اليوم الاثنين في شوادر ومنافذ محافظة الدقهلية، سابع أيام شهر رمضان الكريم

وسجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 18 جنيها، والكنافة الإلية 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 20 جنيها، والجلاش 40 جنيها للكيلو، والقطايف 12 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 14 جنيها للكيلو.

بينما شهدت أسعار مكسرات رمضان، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان