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شرطة الرياض تقبض على الملثمين سارقي محل تموينات الرياض

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:53 ص
شرطة الرياض تقبض على الملثمين سارقي محل تموينات الرياض
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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كشفت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين اثنين شاركا مع ثالث في تنفيذ جريمة سطو على عاملٍ بمحل للتموينات، وسرقوا مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، في بيانٍ صحفي: إنه “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم”.

وأوضح أن الجناة “ثلاثة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ حيث تم القبض على اثنين منهما، واتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية”.

وختم “التويجري”، بقوله: “شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.

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