مسلحون يقطعون مياه النهر الصناعي عن العاصمة الليبية ومدن مجاورة

أعلن جهاز إدارة منظومة النهر الصناعي في ليبيا أن ضخ المياه توقف بعد أن قام أفراد مجموعة مسلحة باقتحام موقع "الشويرف" وأجبروا العاملين على غلق كافة صمامات التحكم.

وأفاد الجهاز بأن هذا الأمر "سيترب عنه انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى غداً صباحاً وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمجا له ضمن خطة التشغيل".

وشدد الجهاز المشرف على إدارة منظومة أنابيب النهر الصناعي على نأيه "عن كافة الخلافات والصراعات، وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، وتطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة".

وكان أفراد مجموعة قبلية مسلحة يقودها، خليفة حنيش المقرحي، قد أجبروا العاملين في وحدة تحكم واقعة في منطقة "الشويرف"، جنوب شرق طرابلس، على إغلاق صمامات المياه ووقف تشغيل الآبار، وطالبوا بإطلاق سراح، المبروك حنيش المغربي، شقق قائد المجموعة المسلحة، المحتجز في أحد سجون طرابلس منذ عام 2017، بتهمة محاولة إدخال قوة مسلحة إلى منطقة ورشفانة، الواقعة جنوب غرب طرابلس.

هذا، واتهمت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني جماعات مسلحة موالية لقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بإغلاق صمامات التحكم في منظومة النهر الصناعي التي تنقل المياه إلى العاصمة وبعض مدن المنطقة الوسطى.