7 لاعبين من الترسانة على رادار سيراميكا بالقسم الثاني

قام مسؤلو نادى سيراميكا كيلوباترا بالتفاوض مع 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة إستعدادآ للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.





وجاءت قائمة اللاعبين المتفاوض معهم من قبل سيراميكاكيلوباترا كالأتى "أحمد هشام، وعماد حلمي، وحسين حمدي ، ومحمد فوزي ، وطارق وطني ، وإبراهيم منصور، وإيهاب فؤاد" .





ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة فترة الإعداد بداية من 1 يونيو المقبل إستعدادآ للموسم الجديد .