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7 لاعبين من الترسانة على رادار سيراميكا بالقسم الثاني

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:46 ص
7 لاعبين من الترسانة على رادار سيراميكا بالقسم الثاني
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شيماء الجلاد
 
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قام مسؤلو نادى سيراميكا كيلوباترا بالتفاوض مع 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة إستعدادآ للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وجاءت قائمة اللاعبين المتفاوض معهم من قبل سيراميكاكيلوباترا كالأتى "أحمد هشام، وعماد حلمي، وحسين حمدي ، ومحمد فوزي ، وطارق وطني ، وإبراهيم منصور، وإيهاب فؤاد" .

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة فترة الإعداد بداية من 1 يونيو المقبل إستعدادآ للموسم الجديد .
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