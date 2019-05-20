سمير كمونة: أتمنى تحقيق الصعود مع الفريق المنياوي

قال سمير كمونة المدير الفني الجديد للمنيا إنه سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني في العشره ايام الاخيره من شهر يونيو المقبل.





وأوضح كمونة في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" بأنه سيخوض تدريبات لمده 3 أسابيع في المنيا وأسبوع في كل من القاهره والاسكندريه ثم العوده مره اخري للمنيا لاستناف التدريبات وفتره الاعداد.





وأضاف كمونه بأنه سيجلب صفقات في جميع المراكز بما في ذلك حراسه المرمي موضحا بأن عدد الصفقات هذا الموسم قد يصل الي 10 صفقات ومشيرا في حديثه بأن الاعمار السنيه ستكون ما بين 24 الي 26 عام الي جانب بعض عناصر الخبرات القادره علي العطاء.





وذكر كمونه بأنه متاقلم علي أمور الضغط الجماهيري عندما كان لاعبا مع منتخب مصر والاهلي، موضحا بأنه سيتعامل مع كل مباراه علي حده كما انه يسعي لاسعاد الجمهور المنياوي وذلك بالمسانده منهم للجهاز الفني واللاعبين.