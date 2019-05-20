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وزيرة الصحة بالنيابة تشارك في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجينيف

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:42 ص
وزيرة الصحة بالنيابة تشارك في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجينيف
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محمد وليد الجموسي
 
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 تشارك وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ على رأس وفد هام في أشغال الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجينيف، وحضرت مساء أمس الأحد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد على هامش هذه الدورة.
وقد تركز النقاش خلال الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الصحة، حول مزيد دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحي.
وكانت وزيرة الصحة شاركت صباح الأحد بمعية رئيس منطمة الصحة العالمية وسفير تونس بجينيف، في التظاهرة الرياضية "سباق المشي للجميع" الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم وتحسين الصحة وخدمة الضعفاء".
ويذكر أن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية هي أعلى جهة لاتخاذ القرار في المنظمة، وتجتمع سنويا بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجمعية في تحديد سياسات المنظمة، ومراقبة سياساتها المالية، وذلك فضلا عن تعيين المدير العام.
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