أحوال الطقس لليوم الإثنين

يكون الطقس، اليوم الاثنين، أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المحلية بالشمال وبأقصى الجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات.

تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س والبحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال و المرتفعات والمناطق الساحلية وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 33 بأقصى الجنوب.

ويكون الطقس، غدا الثلاثاء 21 ماي 2019، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية و بالجنوب مع أمطار متفرقة.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر متموج فمضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق.