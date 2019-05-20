المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز في مباراته الودية الثانية على المنتخب البلجيكي

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره البلجيكي بنتيجة 3 اشواط لشوطين تفاصيلها (23/25-23/25-25/17-25/18-15/17) في المباراة الودية الثانية التي أقيمت يوم الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسال وذلك في إطار الإعداد لبطولة أمم افريقيا التي ستحتظنها تونس (جويلية 2019 ) وكاس العالم (اليابان اكتوبر 2019) و الدورة الترشيحية للالعاب الأولمبية طوكيو 2020 (جانفي 2020).

وكان المنتخب الوطني قد فاز في اللقاء الأول على نظيره البلجيكي بنفس النتيجة (3-2) في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم السبت 18 ماي الجاري