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مقتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:19 ص
مقتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أعلنت السلطات، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وما زال أربعة مدفونين في انهيار مبنى في جنوب الصين.

انهار الهيكل المحيط بحانة في مدينة بايس بمقاطعة قوانغشي في حوالي الساعة الواحدة صباح الاثنين، مما أدى إلى محاصرة أو إصابة نحو 100 شخص.

وقالت الحكومة المحلية، في بيان لها على المدونات الصغيرة، إن 87 شخصًا أُصيبوا. كان رجال الإنقاذ يستخدمون كلاب البحث والشاشات الإلكترونية لمحاولة العثور على ناجين آخرين.

يقع البار في الجزء العلوي من مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق ذو هيكل فولاذي.

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