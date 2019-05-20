مقتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين

أعلنت السلطات، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وما زال أربعة مدفونين في انهيار مبنى في جنوب الصين.

أعلنت السلطات، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وما زال أربعة مدفونين في انهيار مبنى في جنوب الصين.

انهار الهيكل المحيط بحانة في مدينة بايس بمقاطعة قوانغشي في حوالي الساعة الواحدة صباح الاثنين، مما أدى إلى محاصرة أو إصابة نحو 100 شخص.

انهار الهيكل المحيط بحانة في مدينة بايس بمقاطعة قوانغشي في حوالي الساعة الواحدة صباح الاثنين، مما أدى إلى محاصرة أو إصابة نحو 100 شخص.