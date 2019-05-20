الطابعات ثلاثية الأبعاد تنشئ مساكن لـ50 أسرة بأمريكا الجنوبية
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:36 ص
هديل هاشم
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يعتزم المصمم المعماري "إيف بيهار" إنشاء أول قرية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في ريف أمريكا الجنوبية خلال هذا الصيف.
ويهدف المصمم الذي لم يكشف عن موقع القرية تحديدا إلى توفير السكن لـ50 أسرة من المزارعين الذين يعيشون بأقل من 200 دولار شهريا.
ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فيديو يوضح كيف تستخدم تلك الطابعات المتنقلة لطباعة وإنشاء المنزل الواحد في 24 ساعة فقط وباستخدام الموارد المتاحة محليا.
ويهدف المصمم الذي لم يكشف عن موقع القرية تحديدا إلى توفير السكن لـ50 أسرة من المزارعين الذين يعيشون بأقل من 200 دولار شهريا.
ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فيديو يوضح كيف تستخدم تلك الطابعات المتنقلة لطباعة وإنشاء المنزل الواحد في 24 ساعة فقط وباستخدام الموارد المتاحة محليا.
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