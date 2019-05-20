ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الطابعات ثلاثية الأبعاد تنشئ مساكن لـ50 أسرة بأمريكا الجنوبية

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:36 ص
الطابعات ثلاثية الأبعاد تنشئ مساكن لـ50 أسرة بأمريكا الجنوبية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
هديل هاشم
 
Advertisements
يعتزم المصمم المعماري "إيف بيهار" إنشاء أول قرية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في ريف أمريكا الجنوبية خلال هذا الصيف.

ويهدف المصمم الذي لم يكشف عن موقع القرية تحديدا إلى توفير السكن لـ50 أسرة من المزارعين الذين يعيشون بأقل من 200 دولار شهريا.

ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فيديو يوضح كيف تستخدم تلك الطابعات المتنقلة لطباعة وإنشاء المنزل الواحد في 24 ساعة فقط وباستخدام الموارد المتاحة محليا.
Advertisements
المزيد عن: طابعات امريكا الجنوبية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان