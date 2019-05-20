ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كروس حتى 2023

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:29 ص
رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كروس حتى 2023
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من رحيل الألماني توني كروس عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب نشرته إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع الألماني توني كروس لتمديد عقده الحالي حتى يونيو 2023.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي  اليوم تمديد عقد الألماني حتى يونيو 2023.

وكان توني كروس ارتبط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل بعد تراجع مستواه في الموسم المنصرم لكن الألماني أعلن في تغريدة له في الفترة الأخيرة بأنه مستمر في البلانكوس. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان