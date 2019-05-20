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كارول سماحة تبهر الحضور بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:25 ص
كارول سماحة تبهر الحضور بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي (صور)
كارول سماحة
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الفجر الفني
 
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تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بإطلالة مُبهرة في “مهرجان كان السينمائي الدّولي” لعام 2019.

وسرقت كارول سماحة الأنظار بفستان من اللون الفوشي مميّز بتصميمه فحاصرتها عدسات المصورين خلال مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان.

وتأتي مشاركة كارول سماحة في فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدّولي” بدعورة رسمية تلقتها من قبل علامة Chopard للمجوهرات السويسرية.

مهرجان كان السينمائي الدولي 2019 في دورته الـ72، انطلق في الرابع عشر من شهر مايو الجاري وستستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من الشهر عينه، في مدينة كان جنوب فرنسا.
كارول سماحة تبهر الحضور بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي (صور)
كارول سماحة تبهر الحضور بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي (صور)
كارول سماحة تبهر الحضور بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي (صور)
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