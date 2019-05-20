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عاجل.. السعودية تودع 250 مليون دولار لحساب "المركزي السوداني"

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:13 ص
عاجل.. السعودية تودع 250 مليون دولار لحساب المركزي السوداني
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أودعت وزارة المالية السعودية 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار أمريكي)، لحساب البنك المركزي السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعدما أعلن قبل حوالى شهر، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة، والامارات العربية المتحدة للسودان، بمبلغ ثلاثة بلايين دولار، منها 500 مليون دولار، مقدمة من البلدين وديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

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