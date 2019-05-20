دعاء 15 رمضان 1440

ننشر لكم دعاء اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، ويعتبر أدعية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان من أفضل الأدعية المستحب قولها وترديدها في مثل هذا اليوم.





والدعاء في شهر رمضان المبارك مستحب، ورمضان كله خيرات، حيث يتم سلسلة الشياطين، وتفتح أبواب الجنان، وتغلق أبوب النيران، وأول رمضان رحمه في الثلث الأول، والثلث الثاني مغفرة، والثلث الأخير عتق من النيران.





واليوم 15 رمضان، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في أيام شهر رمضان المبارك، والآن نرفق إليكم دعاء ليلة نصف رمضان 2019.





دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان