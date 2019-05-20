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دعاء 15 رمضان 1440

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:18 ص
دعاء 15 رمضان 1440
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ننشر لكم دعاء اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، ويعتبر أدعية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان من أفضل الأدعية المستحب قولها وترديدها في مثل هذا اليوم.

والدعاء في شهر رمضان المبارك مستحب، ورمضان كله خيرات، حيث يتم سلسلة الشياطين، وتفتح أبواب الجنان، وتغلق أبوب النيران، وأول رمضان رحمه في الثلث الأول، والثلث الثاني مغفرة، والثلث الأخير عتق من النيران.

واليوم 15 رمضان، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في أيام شهر رمضان المبارك، والآن نرفق إليكم دعاء ليلة نصف رمضان 2019.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ رواه الترمذي (2525) ، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” (2050) .
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