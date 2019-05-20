زيدان الحلم المستحيل لـ"يوفنتوس"

يعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بمثابة الحلم المستحيل لجماهير يوفنتوس والنادي الإيطالي لتعويض ماسيليمانو أليجري في الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن جماهير يوفنتوس تتمنى قدوم زين الدين زيدان لقيادة الفريق في الموسم المقبل بالرغم من صعوبة ذلك ليحل محل أليجري.





وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس يضع كل من ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي وسيميوني إنزاجي، مدرب لاتسيو وديديه ديشامب، مدرب فرنسا وماوريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام ضمن قائمته لتعويض أليجري لكن حلم الجماهير هو زيدان.





وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يعيش فترة صعبة في ريال مدريد على مستوى النتائج منذ عودته في مارس الماضي لكن من الصعب رحيله عن الفريق الملكي.





وكان زيدان لعب بصفوف يوفنتوس من 1996 حتى 2001 قبل الانتقال لريال مدريد.



