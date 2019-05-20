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الهلال يصارع الدحيل في دوري أبطال آسيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:05 ص
الهلال يصارع الدحيل في دوري أبطال آسيا
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يرحل فريق نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين لمواجهة فريق نادي الدحيل القطري على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

 

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الهلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد إثني عشر نقطة في المقابل يحتل نادي الدحيل الوصافة برصيد ثمانية نقاط.

 

وضمن الفريقان التواجد في الدور المقبل فيما تأكد عدم ترشح الثنائي إستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي بعد أن إحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

 

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون بي إن سبورتس إتش دي 1 والكأس إتش دي 6 ويعلق عليها علي محمد علي وخليل البلوشي.


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