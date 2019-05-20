البحرين ترصد حسابات إلكترونية لإثارة الفتنة تدار من إيران وقطر

كشفت إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين عن رصد عدد من الحسابات الإلكترونية التي تدار من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وقال مدير عام إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إن تلك الحسابات تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، ويقف خلفها شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع، منوهاً إلى أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.

وأضاف، أن المدعوين يوسف المحافظة وحسن عبدالنبي الستري (هاربين من العدالة ويتواجدان في ألمانيا وأستراليا) قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل (حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين)، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية (حساب سليمان باشا، وحساب وطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى أستراليا.

ودلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشدداً على ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.