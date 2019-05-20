مدرب الزمالك: سنتوج بالكونفيدرالية في برج العرب

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بأنه حزين للغاية، بالهدف القاتل الذي اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، متعهداً بالفوز بالبطولة الأفريقية.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب".

وأوضح المدير الفني للزمالك أن "فريقه دخل مباراة الذهاب، لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن الفريق المغربي نجح في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.. سنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة، من أجل تحقيق البطولة الأفريقية، وسنعالج الأخطاء سريعاً، والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

وكشف جروس، بأن لاعبي فريقه خلال المباراة حاولوا التسجيل، لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققه، وفريق نهضة بركان منافس قوي، ويضم مجموعه من اللاعبين المميزين.

ووعد المدير الفني، جماهير الفريق ومجلس الإدارة بالتعويض في مباراة الاياب بالقاهرة، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنه لقب الكونفدرالية.