ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب الزمالك: سنتوج بالكونفيدرالية في برج العرب

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:35 ص
مدرب الزمالك: سنتوج بالكونفيدرالية في برج العرب
جروس
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بأنه حزين للغاية، بالهدف القاتل الذي اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، متعهداً بالفوز بالبطولة الأفريقية.

 

وأضاف جروس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب".

 

وأوضح المدير الفني للزمالك أن "فريقه دخل مباراة الذهاب، لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن الفريق المغربي نجح في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.. سنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة، من أجل تحقيق البطولة الأفريقية، وسنعالج الأخطاء سريعاً، والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

 

وكشف جروس، بأن لاعبي فريقه خلال المباراة حاولوا التسجيل، لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققه، وفريق نهضة بركان منافس قوي، ويضم مجموعه من اللاعبين المميزين.

 

ووعد المدير الفني، جماهير الفريق ومجلس الإدارة بالتعويض في مباراة الاياب بالقاهرة، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنه لقب الكونفدرالية.

Advertisements
المزيد عن: رياضة جروس الكونفيدرالية الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان