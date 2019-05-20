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انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي وتوقف حركة المرور

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:34 ص
انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي وتوقف حركة المرور
أرشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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المزيد عن: طريق الفيوم الصحراوى حركة المرور حادث انقلاب سيارة ملاكي الإدارة العامة لمرور الجيزة
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