اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادة الأحياء

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين، امتحان مادة الأحياء في الفترة الصباحية من (9.00 - 10.30) وفى الفترة المسائية من (1.00 -2.30).





عاجل.. مصادر بـ"التعليم" تكشف كواليس أزمة امتحانات أولى ثانوي





كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكواليس الكاملة داخل غرفة العمليات التى تتابع إمتحانات الصف الأول الثانوي وكان يحضر فى الغرفة أعضاء مجلس النواب منهم النائب عبد الرحمن برعي.





وقالت المصادر إلى "الفجر" إن الأزمة لم تكن فى السيستم حيث يوجد فى كل مدرسة سيرفر خاص بها ولكن كان الأزمة فى عدم تفعيل الكود الخاص بالدخول على منصة الامتحانات والذي تم تغيره مساء أمس السبت بشكل مفاجئ.

وأضافت المصادر أن فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا أبلغت وزارة التربية والتعليم عدد كبير جدًا من المدارس التى لم يفعل فيها الكود ولم تعقد الامتحان إلكتروني أن يتم التحويل إلى الإمتحان الورقي مع تعويض الطلاب فى الوقت.





وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن، لم تقرر وزارة التربية والتعليم إستكمال الامتحانات المتبقية ورقيًا أم إلكترونيا وأن الوزارة تنتظر الآن وتتابع خوض طلاب المدارس الخاصة التجربة فى الفترة المسائية، حيث أكد البعض منهم أن منصة الامتحانات قد فتحت ولكنها لا تصل إلى الامتحان.





ولفتت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد تقرير مفصل عن أول يوم للإمتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي.





وفى ذلك السياق توجد مطالبات برلمانية بإستكمال الامتحانات ورقيًا، حيث أكدت ماجدة نصر فى تصريح صحفى لها أن البنية الاساسية لابد وأن تكون مفعلة بشكل جيد ويجب إعادة النظر فى الامتحانات الالكترونية حتى يكون كل شيء جاهز، بينما أكد ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب أن أغلب مدارس أسوان والنوبة قد إمتحنوا ورقيًا مؤكدًا أنه يطالب بمحاسبة المسئولين بسبب إهدار المال العام فى الإمتحانات الإلكترونية.





وكانت قد انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 20182019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.





وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.



