اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة
الإثنين 20/مايو/2019 - 08:17 ص
Advertisements
Advertisements
تعلن لجنة الصحة في مجلس النواب، توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين.
كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020 فيما يخص 3 وزارات.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني لاستكمال مناقشة 5 طلبات إحاطة.
Advertisements
- غدًا.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- غدًا.. "دينية النواب" تناقش موازنة "الأوقاف" والمديريات الإقليمية والأعلى للشئون الإسلامية
- غدًا.. "صحة النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة
- اليوم.. "خارجية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020
- اليوم.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- اليوم.. "دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- اليوم.. "صحة النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة
- اجتماعات وطلبات إحاطة.. جدول أعمال مجلس النواب اليوم