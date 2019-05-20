اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة





تعلن لجنة الصحة في مجلس النواب، توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين.





كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020 فيما يخص 3 وزارات.





وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني لاستكمال مناقشة 5 طلبات إحاطة.



