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اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:17 ص
اليوم.. صحة النواب تعلن توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة
أرشيفية
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تعلن لجنة الصحة في مجلس النواب، توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019-2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020 فيما يخص 3 وزارات.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني لاستكمال مناقشة 5 طلبات إحاطة.

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المزيد عن: مشروع الموازنة العامة مجلس النواب صحة النواب الدكتور حسين عيسى
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