صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يقترب من حسم اللقب

يتنافس الكثير من اللاعبين الهدافين على لقب هداف الدوريات الأوروبية، تحت مسمي جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا خلال العام، وانتهى الموسم الكروي 2018/2019 في بعض الدوريات حتى الآن.





ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين الذي يتنافسوا علي الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبري لإحتساب عدد النقاط.





- عدد النقاط في كل دوري :-





الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5)، الدوري التركي (1.5).





- وجاء ترتيب المنافسين علي جائزة الحذاء الذهبي كالتالي :-





1- ليونيل ميسي (برشلونة) 36 هدف - 72 نقطة.





2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 32 هدف - 64 نقطة.





3- فابيو كواريليا (سامبدوريا) 26 هدف - 52 نقطة.





4- كريستوفر بيوتيك (ميلان) + دوفان زاباتا (أتالانتا) + محمد صلاح (ليفربول) + ساديو ماني (ليفربول) + إيميريك أوباميانج (أرسنال) + روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) + نيكولاس بيبي (ليل) 22 هدف - 44 نقطة.





5- مباي دياني (جالطة سراي) 30 هدف - 45 نقطة.





6- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) + سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي) + كريم بنزيما (ريال مدريد) + لويس سواريز (برشلونة) 21 هدف + لوك دي يونج (ايندهوفن) + دوشان تاديتش (أياكس امستردام) 28 هدف - 42 نقطة.



