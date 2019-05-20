موعد مباراة العين وإستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة (beIN SPORTS تغطية مباشرة)

يستضيف فريق نادي العين الإماراتي اليوم الاثنين فريق إستقلال طهران الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد هزاع بن زايد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الفريقان قد تواجها في الجولة الثانية على ملعب إستاد آزادي وتعادلا بهدف لكل فريق لحساب مباريات الجولة الثانية.

وتعتبر المباراة بالنسبة للفريقين بمثابة تحصيل حاصل حيث يحتل إستقلال طهران المركز الثالث برصيد خمسة نقاط في المقابل يحتل فريق نادي العين المركز الأخير برصيد نقطتين.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها الثنائي عامر الخوديري وسمير اليعقوبي.