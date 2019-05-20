الليلة.. ناهد السباعي ضيفه بسمة وهبه في "شيخ الحارة"
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:59 ص
يارا أحمد
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تحل الليلة الفنانة ناهد السباعي، ضيفه على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة “القاهرة والناس” في تمام الساعة الـ 6:40 مساءً.
شيخ الحارة”، هو برنامج حواري تستضيف “وهبة” من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.
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