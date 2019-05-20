الليلة.. ناهد السباعي ضيفه بسمة وهبه في "شيخ الحارة"

تحل الليلة الفنانة ناهد السباعي، ضيفه على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة “القاهرة والناس” في تمام الساعة الـ 6:40 مساءً.





شيخ الحارة”، هو برنامج حواري تستضيف “وهبة” من خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.