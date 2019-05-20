إلهام الفضالة: ناصر القصبي أفضل ممثل بالخليج (فيديو)





تحدثت الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، بكل تأثر، عن الممثل الراحل، عبد الحسين عبد الرضا.





وقالت "الفضالة" خلال برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع طوال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي" السعودية، أنها لم تصدق نفسها، عندما عرض عليها أن تشارك عبد الحسين عبد الرضا مسلسل "ديوان السبيل"، والذي شهد انطلاقتها الفنية.





وكشفت أنها عندما علمت بوفاته في عام 2017، قطعت إجازتها، وسافرت إلى تركيا، وظلت تبكي هناك 3 أيام، حزنا على فراقه، وذلك لأنه كان بمثابة والدها.





وقالت الفضالة إنه عرض عليها التعاون فنيا مع القصبي، ولكنها تواجه صعوبة في ذلك، بسبب عدم قدرتها على السفر بعيدا عن أسرتها وأبنائها، مؤكدة أن القصبي أفضل ممثل بالخليج.

وصرحت إلهام الفضالة، أنها لا تحب إظهار منزلها عبر حسابها على "سناب شات"، وذلك لأن هناك "خطوطا حمراء" لا يجب تعديها على حد تعبيرها، وأنه يجب ألا تكشف كل جوانب حياتها الخاصة على الجمهور، وأنها تحب أن تحتفظ بخصوصيتها في بعض الأحيان.







