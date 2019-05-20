جوندوجان مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:11 ص
ريهام عبد المحسن
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أكد إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي بأنه مستمر مع فريقه حتى الموسم المقبل.
وقال جوندوجان
في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"لا يزال هناك الوقت الكافي للتفكير في
الوضع وإعادة إجراء النقاشات بشكل أكثر كثافة".
واختتم جوندوجان
تصريحاته قائلاً: "في الأشهر الماضية كنت أود التركيز على مبارياتي الباقية، مستواي
والنتائج أظهرت أن هذا هو الطريق الصحيح، لا يوجد وقت نهائي لي، أنا هادئ لأن عقدي
لا يزال جارياً لموسم كامل".
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