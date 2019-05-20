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جوندوجان مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:11 ص
جوندوجان مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل
جوندوجان
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد ​إلكاي جوندوجان​ نجم مانشستر سيتي بأنه مستمر مع فريقه حتى الموسم المقبل.

 

وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"لا يزال هناك الوقت الكافي للتفكير في الوضع وإعادة إجراء النقاشات بشكل أكثر كثافة".

 

واختتم جوندوجان تصريحاته قائلاً: "في الأشهر الماضية كنت أود التركيز على مبارياتي الباقية، مستواي والنتائج أظهرت أن هذا هو الطريق الصحيح، لا يوجد وقت نهائي لي، أنا هادئ لأن عقدي لا يزال جارياً لموسم كامل".

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