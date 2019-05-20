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فالفيردي يلمح لمشاركة شتيجن في نهائي كأس إسبانيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:09 ص
فالفيردي يلمح لمشاركة شتيجن في نهائي كأس إسبانيا
فالفيردي
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ريهام عبد المحسن
 
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ألمح ​إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة​ إلى مشاركة تير شتيجن حارس مرمى الفريق في نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا وذلك عقب التعادل الإيجابي مع ​إيبار بهدفين لكل منهما​ في الأسبوع الأخير من ​الدوري الإسباني.

 

وقال فالفيردي في تصريحات نقلها موقع برسا سنتر :"بدأنا المباراة بصورة جيدة ولكن في الشوط الثاني لم نكن في وضعية مناسبة، لقد حاولنا التغلب على الضغط المفروض من إيبار ونجحنا في بعض الأوقات".

 

وأضاف :"هذه المباراة تختلف عن نهائي الكأس، هدفنا استعادة اللاعبين، أعتقد أن فيليبي كوتينيو ومارك أندريه تير شتيجن سوف يلعبان أمام فالنسيا بينما عثمان ديمبيلي قد لا يلحق".

 

واختتم فالفيردي تصريحاته عن ميسي قائلاً :"لا أعقد أن ميسي يهتم بالحذاء الذهبي بل بالألقاب الجماعية والعمر المستمر لحصد الألقاب".

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