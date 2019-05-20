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انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:07 ص
انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة
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شهدت حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية لشركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الماضية، انتظاما فى المواعيد المقررة لها طبقا لجداول التشغيل.
 
وأوضحت مصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات من مطار القاهرة، تسير بشكل منتظم، خاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الدول الأوروبية والعربية، رغم ارتفاع كثافة التشغيل فى موسم عمرة شهر رمضان، وذلك منذ الساعات الأولى من اليوم.
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