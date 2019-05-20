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ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:56 ص
ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
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تصدر فيلم الحركة الجديد ”جون ويك: الفصل الثالث -بارابيلوم“ (جون ويك 3) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مسجلا 57 مليون دولار.

يؤدي دور البطولة في الفيلم كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشين وهو من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

وتراجع فيلم ”المنتقمون: لعبة النهاية“ (أفنجرز: إند جيم) عن الصدارة ليحتل المركز الثاني محققا أكثر من 29 مليون دولار.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.

وتراجع أيضا فيلم الفانتازيا العائلي ”بوكيمون: المفتش بيكاتشو“ (بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو) من المركز الثاني إلى الثالث بمبيعات تذاكر بلغت 24.8 مليون دولار.

يقوم ببطولة الفيلم رايان رينولدز وجيستيث سميث وكاثرين نيوتن ويخرجه روب ليترمان.

وجاء الفيلم الجديد ”رحلة كلب“ (إيه دوجز جيرني) في المركز الرابع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

الفيلم بطولة جوش جاد (أداء صوتي)، ودينيس كويد، وكاثرين بريسكوت، وإخراج جيل مانكوسو.

وتراجع أيضا الفيلم الكوميدي ”احتيال“ (ذا هاسل) من المركز الثالث إلى الخامس مسجلا ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة آن هاثاواي وريبل ويلسون ومن إخراج كريس أديسون.


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