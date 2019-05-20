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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:53 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

شبين الكوم 18 33

طنطا 18 32

دمنهور 17 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 19 25

مطروح 20 30

السلوم 21 39

سيوة 21 40

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 34

الاسماعيلية 16 34

السويس 18 33

العريش 17 26

رفح 17 26   

رأس سدر 20 36

نخل 14 32

نويبع 24 31

طابا 16 30

كاترين 14 32

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 35


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المزيد عن: طقس الاثنين درجات الحرارة حالة الطقس توقعات الأرصاد
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