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موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري 20 مايو في أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:26 ص
موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري 20 مايو في أبطال آسيا والقنوات الناقلة
مشاهدة الهلال والدحيل
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محمد أيمن
 
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تختتم اليوم الإثنين مباريات دور المجموعات لبطولة دروي أبطال آسيا لكرة القدم حيث يرحل فريق نادي الهلال السعودي إلى ملعب إستاد عبد الله بن خليفة لمواجهة فريق نادي الدحيل القطري ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

 

وكان الفريقان قد تواجها في الجولة الثانية وتمكن فريق نادي الهلال من تحقيق فوز غالي إستقر عند ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب إستاد جامعة الملك سعود.

 

ويعول الهلال على البطولة الآسيوية من أجل إنقاذ الموسم بعد خروجه خالي الوفاض بخسارة لقب الدوري لصالح الغريم نادي النصر وكأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

 

في المقابل يدخل فريق نادي الدحيل المباراة منتشياً بالفوز بلقب كأس قطر على حساب نادي السد ما يجعل الرغبة موجودة عند اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وإنهاء المجموعة بثلاثة نقاط.

 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً وتنقل عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة الكأس إتش دي 6 ويعلق عليها علي محمد علي وخليل البلوشي.

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