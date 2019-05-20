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فتحي عبد الوهاب ينقذ ياسر جلال من الموت!

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:30 ص
فتحي عبد الوهاب ينقذ ياسر جلال من الموت!
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يارا أحمد
 
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أصر "حمزة" الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، في مسلسل "لمس أكتاف" علي العودة الي "أدهم" ياسر جلال بالرغم من أمر "عايدة" حنان مطاوع بالذهاب الي المنزل بدونه حيث تخشي من وفاته بالطريق وذلك خلال الحلقة الـ١٤ من مسلسل "لمس أكتاف" ولكن أنقذ حمزة "ادهم" وذهب إلى منزله وأحضر له الطبيب.


أما عن حمزة فانه يقوم بالشك في شحاتة "مجدي فكري" ويقوم شحاتة بنقل سيارة بها مخدرات ويلقي القبض عليه من الرائد "علاء" خالد كمال ويطلب الرائد جميع المعلومات الخاصة بحمزة نظرًا لشكه.


مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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