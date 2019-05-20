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بعد إعلان رحيله.. جوارديولا يحدد بديل كومباني

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:03 ص
بعد إعلان رحيله.. جوارديولا يحدد بديل كومباني
كومباني
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أحمد عصام
 
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استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على بديل اللاعب البلجيكي فينسينت كومباني مدافع الفريق.

 

وقرر كومباني الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد إنتهاء الموسم الكروي الحالي بتحقيق أربع بطولات مع الفريق.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا ‏صن، إلى أن مانشستر سيتي يستهدف هاري ماجواير مدافع فريق ليستر سيتي، ودي ليخت مدافع فريق اياكس امستردام الهولندي.

 

وذلك كتعويض لرحيل البلجيكي فينسنت كومباني، وأيضًا برشلونة ومانشستر يونايتد أحد الوجهات المحتملة للشاب الهولندي دي ليخت، إلا أن برشلونة هو من يتصدر السباق للتوقيع معه حتى الآن.

 

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