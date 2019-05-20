ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال يزاحم العين الإماراتي على خطف جوهرة التعاون

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:59 ص
الهلال يزاحم العين الإماراتي على خطف جوهرة التعاون
بيدرو
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

أبدى مسؤولو نادي الهلال السعودي، مساء أمس، رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون من أجل قيادة الزعيم في الموسم القادم.

 

وكان نادي التعاون نشر مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل"، معلنًا رحيله عن الفريق بشكل رسمي.

 

ويتطلع نادي الهلال لخطف بيدرو من العين الإماراتي، على الرغم من إنهاء الاتفاق بين المدرب والفريق الإماراتي، حيث لم يتبقى سوى التوقيع بينهما، ولكن تدخل الزعيم السعودي سيربك حسابات العين.

 

والجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي حقق مفاجأة بالدوري السعودي بعدما نجح في تحقيق أفضل مركز للفريق بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث، كما تمكن من قيادة الفريق القصيمي لحصد أول لقب في تاريخ النادي، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

Advertisements
المزيد عن: رياضة بيدرو العين التعاون اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
12:00
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان