الهلال يزاحم العين الإماراتي على خطف جوهرة التعاون

أبدى مسؤولو نادي الهلال السعودي، مساء أمس، رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون من أجل قيادة الزعيم في الموسم القادم.

وكان نادي التعاون نشر مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل"، معلنًا رحيله عن الفريق بشكل رسمي.

ويتطلع نادي الهلال لخطف بيدرو من العين الإماراتي، على الرغم من إنهاء الاتفاق بين المدرب والفريق الإماراتي، حيث لم يتبقى سوى التوقيع بينهما، ولكن تدخل الزعيم السعودي سيربك حسابات العين.

والجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي حقق مفاجأة بالدوري السعودي بعدما نجح في تحقيق أفضل مركز للفريق بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث، كما تمكن من قيادة الفريق القصيمي لحصد أول لقب في تاريخ النادي، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.