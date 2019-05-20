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تشيلسي يتخذ قراره النهائي بشأن ساري.. والمدرب الجديد "مفاجأة"

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:40 ص
تشيلسي يتخذ قراره النهائي بشأن ساري.. والمدرب الجديد مفاجأة
ساري
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منى العوضي
 
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كشف موقع "سكاي سبورت"، أن إدارة نادي تشيلسي قد اتخذت قرارها النهائي بشأن استمرار ماوريسيو ساري مع الفريق للموسم المقبل من عدمه بصرف النظر عن نتيجة مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

 

وقال الموقع أن إدارة نادي تشيلسي تستعد لإعلان إقالة ساري عقب مباراة نهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري.

 

وأشار موقع "سكاي سبورت" إلى أن هناك اتفاق داخل الإدارة بشأن تعيين فرانك لامبارد مكان ساري ليبدأ تجربة تدريبية جديدة مع البلوز خلفاً للمدرب الذي تلقى هجوم شرس من الجماهير طوال الموسم اعتراضاً على بعض النتائج.

 

وأبدت إدارة تشيلسي إعجابها بما يقدمه لامبارد كمدرباً مع ديربي كاونتي وتسعى الإدارة لإعادة بعض اللاعبين السابقين للستامفورد بريدج وأنه تم بالفعل عرض وظيفة على بيتر تشيك داخل الكادر الفني القادم للبلوز.

 

وكان نادي تشيلسي قد صعد للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي عقب التغلب على آينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح (4-3).

 

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