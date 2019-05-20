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عاجل.. لحظة اعتراض صاروخًا باليستيًا أطلقة الحوثيون تجاه جدة (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:20 ص
عاجل.. لحظة اعتراض صاروخًا باليستيًا أطلقة الحوثيون تجاه جدة (فيديو)
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اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودي، صاروخًا باليستيًا كان قد أطلقه الحوثيون على مدينة جدة.

وهددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأحد، باستهداف 299 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في تصريح لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرتهم، إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشينا لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف حيوي وعسكري"، حسب قوله.

وأعلنت الجارة السعودية، الثلاثاء الماضي، أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض. وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم.

وأضاف المصدر، لم تسمه الوكالة، أن العملية الأولى استهدفت "أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس (آذار) الماضي، ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدفا".

وأوضح أن تلك الأهداف تشمل "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية، على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في اليمن".

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