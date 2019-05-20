بعد سقوطه أمام نهضة بركان .. ماذا يفعل الزمالك عند خسارته ذهاب النهائي الإفريقي؟

خسر فريق الزمالك أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما على الملعب البلدي بمدينة "بركان" المغربية، في لقاء ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف الفوز لفريق نهضة بركان في الدقيقة 94 من زمن اللقاء عبر المهاجم التوجولي "لابا كودجو" هداف بطولة الكونفيدرالية والدوري المغربي هذا الموسم.

هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان في لقاء الذهاب زادت صعوبة مهمته في لقاء الإياب وعقدت طريقه نحو التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، ولكن سبق وحقق الزمالك نتائج سلبية في المباريات النهائية التي خاضها بالبطولات الإفريقية طوال تاريخه، لكنه حقق عودة قوية في مباريات الإياب وحصد الألقاب القارية.

الزمالك خاض 8 مباريات نهائية للبطولات الإفريقية (7 دوري أبطال إفريقيا - 1 كأس الكؤوس) جقق اللقب 6 مرات وفشل مرتين، كما خاض بطولة السوبر الإفريقي 4 مرات ونجح في التتويج باللقب 3 مرات وفشل مرة وحيدة.

حقق الزمالك نتائج سلبية في مباريات ذهاب النهائيات الإفريقية في 5 مناسبات سابقة سواء بالتعادل السلبي أو الهزيمة، ولكنه استطاع العودة في مباريات الإياب 3 مرات وتوج باللقب الإفريقي، وفشل مرتين.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كيف جاءت نتائج مباريات إياب النهائيات الإفريقية بعد تحقيقه نتائج سلبية في مباريات الذهاب سواء (هزيمة أو تعادل):-

1993

انتهي لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وكوتوكو الغاني عام 1993 بالتعادل السلبي بين الفريقين في غانا، وفي مباراة الإياب تكررت النتيجة نفسها ليتم اللجوء لركلات الترجيح والذي حسمها الأبيض بالفوز 7-6 وحصد لقب البطولة.

1994

واجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 انتهت مباراة الذهاب في مصر بالتعادل السلبي، وخسر الأبيض 3-1 في لقاء الإياب بنتيجة 3-1 ليتوج بطل تونس باللقب .

1996

خسر الزمالك أمام شوتنج ستارز النيجيري 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1996، لكنه نجح في الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 4-5 وتوج باللقب.

2002

تعادل الزمالك سلبيًا مع الرجاء المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال عام 2002 بالمغرب، وتمكن الأبيض من حسم اللقب بعدما فاز في مصر بنتيجة 1-0 بهدف تامر عبد الحميد.

2016

تلقي الزمالك هزيمة عريضة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016، واستطاع الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب لكنه لم يكن كافيًا لتتويج الفارس الأبيض باللقب.