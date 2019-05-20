ياسر جلال يجيب على أسئلة "جمهوره" من خلال "الفجر الفني"
جمع"الفجر الفني" أبرز أسئلة الجمهور خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج "أسأل نجمك" حيث وقع اختيارهم على النجم ياسر جلال وخاصة بعد نجاح مسلسله "لمس أكتاف" وتصنيفه من الجمهور أنه من ضمن المسلسلات الـأعلى مشاهدة في رمضان، وكان هذا رده علي أبرز الاسئلة.
هل ترى أن هناك أي شبه في الأعمال التي قدمتها الفترة الأخيرة؟
لا أري هذا الأمر اأدا ويهمني أن أقدم رسالة من خلال العمل حيث تحدثنا في " ظل الرئيس" عن الفساد، وفى "رحيم" ناقشنا قضية غسل الأموال، وفى "لمس أكتاف" ناقشنا قضية المخدرات، والحمد لله العمل لاقي نجاحًا كبيرًا وأنا سعيد بقرارات مجلس النواب بجدولة بعض الأدوية التي يستخدمها بعض الشباب كمخدر.
كيف قمت بالتحضيرات للوك "لمس أكتاف"؟
ركزت على مصارعى اتحاد "wwe"، المشهورين بقصة "الدوجلاس" واتفقت مع المخرج حسين المنباوى، على شكل يشبه ذلك بالإضافة إلى تحضيرات ملابس مشهد المصارعة.
حدثنا عن مشهدك مع "شحاتة" أثناء أحداث المسلسل وقصدك من "طباخ السم بيدوقه"؟
كنت أقصد من هذا المشهد انه بالرغم من عمله بتجارة المخدرات ولكن لا يقوم أبنائه بتناول أي نوع من أنوع المخدرات بالرغم من المثل الشعبي الشائع "طباخ السم بيدوقه" وأن هذا السم يقوموا أمثال هذه الشخصية في المجتمع بتجميله للشباب من أجل ضياع عقولهم ويمثل كارثة على جيل كامل.
وحاولت أن أقوم بتوصيل رسالة للشباب وهي البعد عن هذا الطريق السام الذي لا يؤدي الي أي شئ سوي الموت، وأيضا بشكر المؤلف هاني سرحان على كتابة هذا المشهد بهذه البراعة وأشكر المخرج حسين المنباوي والأستاذ حسام شوقي والمنتج تامر مرسي وجميع القائمين على العمل وأتمني أن تنال بقية الحلقات إعجاب الجمهور.
ماهو رد فعلك إذا كنت ضيفًا في حلقة من برنامج شقيقك "رامز جلال"؟
لو تفاجئت أنني في حلقة من حلقات برامج مقالبه لن أقوم بإيذائه حتى بالكلام مضيفًا:" هقوم أحضنه وأبوسه وأحييه رامز أخويا الوحيد مليش غيره مهما عمل هفضل جنبه ومعاه".
لماذا لا يوجد لديك أي صفحات رسمية لياسر جلال علي "السوشيال ميديا"؟
أخاف من "السوشيال ميديا" ولا أفهمها وأصبحت ساحة للصراعات والحروب، وأنا لست محباً لهذه الأجواء بشكل عام، ولكنى لست ضد هذه المواقع وذلك لأنها تمنح الناس مساحة للتعبير عن آرائها والتفاعل مع الفنانين، كما أحب حينما أريد التواصل مع الآخرين أن أتفاعل معهم بنفسى، و تحضيراتي لأعمالي تأخذ كل تفكيرى ووقتى، ولكنى متابع لما يُكتب عنى من خلال أصدقائى والمقربين مني.
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