ياسر جلال يجيب على أسئلة "جمهوره" من خلال "الفجر الفني"





جمع"الفجر الفني" أبرز أسئلة الجمهور خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج "أسأل نجمك" حيث وقع اختيارهم على النجم ياسر جلال وخاصة بعد نجاح مسلسله "لمس أكتاف" وتصنيفه من الجمهور أنه من ضمن المسلسلات الـأعلى مشاهدة في رمضان، وكان هذا رده علي أبرز الاسئلة.





هل ترى أن هناك أي شبه في الأعمال التي قدمتها الفترة الأخيرة؟

لا أري هذا الأمر اأدا ويهمني أن أقدم رسالة من خلال العمل حيث تحدثنا في " ظل الرئيس" عن الفساد، وفى "رحيم" ناقشنا قضية غسل الأموال، وفى "لمس أكتاف" ناقشنا قضية المخدرات، والحمد لله العمل لاقي نجاحًا كبيرًا وأنا سعيد بقرارات مجلس النواب بجدولة بعض الأدوية التي يستخدمها بعض الشباب كمخدر.



