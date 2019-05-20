حلمي النمنم يروي تجربة خدمته في القوات المسلحة بشمال سيناء



وأضاف "النمنم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه قضى هناك 12 شهرا، حتى شهر مارس عام 1983، وخدم في نفس المكان الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض.



وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه في هذا الوقت لم تكن أثار الحرب قد أزيلت، وبقيت أثار عدوان 1967، وانتصار عام 1973، معقبا: "كنا نحفر في الأرض فنجد عظام شهيد من حرب 1967".

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه بعد الانتهاء من الدراسة التحق بالقوات المسلحة المصرية، وخدم في منطقة شمال سيناء، مشددًا على أنها كانت تجربة بالغة الغنى وبالغة الخصوبة.