جولدي يقاضي مديره الفني السابق

أعلن مجلس إدارة نادى جولدى الرياضى البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مديره الفنى السابق أحمد عبدالغنى والذى أعلن رحيله عن قيادة الفريق.

وكان أحمد عبدالغنى قد أعلن فى وقت سابق من الأسبوع الماضى عن توصله لإتفاق لتولى قيادة فريق ٦ أكتوبر أحد فرق القسم الثالث.

وأكد مسئولو جولدى أن عبدالغنى عقده مازال ساريا حتى الآن مع النادى لموسمين قادمين وأن ما قام به هو تعدى على حقوق النادى وأن النادى لن يتهاون فى المطالبة بحقوقه وهو ما بدأه النادى بالفعل بتقديم شكوى رسمية ضد عبدالغنى.