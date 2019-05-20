ترامب: لا أريد حربا مع إيران.. لكن
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:21 ص
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـشبكة "فوكس نيوز": "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".
وأضاف ترامب، أن إيران تمثل مشكلة منذ وقت، منوهًا إلى أن الاتفاق الذي عقده الرئيس الأمريكي السابق دونالد أوباما مع إيران كان مرعبا.
وأوضح أن العقوبات الأمريكية لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني، متابعًا: "لا أريد حربا مع إيران لكن لا أريد إيران نووية أو إيران تهددنا"، مضيفًا: "البنتاغون رصد في بداية رئاستي 15 موقعا إما لإيران أو لجماعات تتبعها".
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