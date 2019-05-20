أهم أخبار ريال مدريد يوم الأحد.. الجماهير تهاجم زيدان ورد فعل مستفز من نجم الملكي

شهد ريال مدريد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها خسارة الملكي من ريال بيتيس في ختام مباريات الدوري ودخول زيدان المدير الفني للفريق دائرة اهتمامات الملكي عقب تهديده بالرحيل.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- جاريث بيل يستفز جماهير ريال مدريد بتصرف مثير بعد الهزيمة

استفز الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني جماهير فريقه عقب الخسارة مساء اليوم من بيتيس بهدفين دون رد في الدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن عدسات الكاميرات لقطة جاريث بيل وهو يضحك خلال تواجده على مقاعد البدلاء أثناء خسارة فريقه بهدفين دون رد من ريال بيتيس.

واشارت الصحيفة إلى أن ابتسامة جاريث بيل استفزت جماهير ريال مدريد لأن الفريق كان متأخراً في النتيجة بهدفين، ليخرج بيل من البرنابيو تاركاً صورة سلبي

- جماهير ريال مدريد تهاجم زيدان

هاجمت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني المدير الفني للملكي زين الدين زيدان خلال مواجهة ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن مشجعو ريال مدريد قاموا بالهتاف ضد زيدان وذلك بعد نهاية الشوط الأول أمام ريال بيتيس في ملعب البرنابيو.

واشارت الصحيفة إلى أن الشوط الأول شهد غضب كبير من الجماهير على أداء الفريق وكان هناك سماع الكثير من صيحات وصافرات الاستهجان ضد اللاعبين والمدرب.

واكدت الصحيفة على أن زيدان المدير الفني للفريق كان له النصيب الاكبر من الانتقادات بعض الظهور بشكل سئ في ظل تفوق خصمه ريال بيتيس بالشوط الأول.

- برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إدارة برشلونة لا تهتم بالتعاقد مع مهاجم فالنسيا المتألق رودريجو".

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينوي التوقيع مع اللاعب في الانتقالات الصيفية وهو الفريق الأقرب لخطف الصفقة خاصة أن برشلونة غير مهتم حاليا بضمه".

- وداع محزن للكبار في ليلة ريال مدريد وبيتيس

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الاخيرة من بطولة الليجا والتي ستقام على ملعب البرنابيو.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن مباراة ريال مدريد وبيتيس سوف تشهد وداع العديد من الشخصيات ليس فقط على مستوي اللاعبين.

واشارت الصحيفة إلى أن هناك وداع محتمل من جانب الثنائي جاريث بيل وكيلور نافاس لجماهير ريال مدريد في ملعب البرنابيو باللقاء الأخير بعد ارتباطهم بالرحيل عن الملكي.

واستقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على فتح باب الرحيل أمام كيلور نافاس بعد رغبة في الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا، كما قرر زيدان رحيل جاريث بيل لعدم الاحتياج لخدماته في الفترة المقبلة.

واكدت الصحيفة على أن ليلة وداع الليجا لن تكون مقتصرة على لاعبي ريال مدريد بل هناك أيضا وداع محتمل للمدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق ريال بيتيس والذي ارتبط بترك مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

كما ستكون مباراة اليوم في ختام الدوري الإسباني هي الاخيرة للحكم ألبرتو أونديانو مايينكو والذي قرر أن يدير آخر لقاء في مسيرته داخل الليجا.

ولن تشهد مباراة اليوم مشاركة كلا من راموس وماريانو دياز وأودريوزولا وسيبايوس بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني من الرباعي.

- ريال مدريد يفاوض بديل بوجبا

وضع نادي ريال مدريد الإسباني استراتيجية واضحة لتعزيز مركز خط وسط الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.

ويري ريال مدريد أن تعزيز خط وسط الفريق هو أولوية قصوى في الميركاتو بعد حسم التعاقد مع الثنائي إيدن هازارد لاعب تشيلسي ويوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد يأمل في إنهاء صفقة مواطنه بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد في أسرع وقت ولكن التوقيع مع لاعب الشياطين الحمر لن يكون سهلاً كما يتوقع البعض.

واشار الموقع إلى أن تكلفة صفقة انتقال بوجبا لريال مدريد بجانب راتبه الضخم الذي يتقاضاه هما العقبة الأكبر وراء تهديد الصفقة بالفشل.

ولذلك اتجه ريال مدريد نحو التفكير في التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس ليكون اللاعب البديل للفرنسي بول بوجبا في الخطة البديلة.

واكد الموقع على أن أياكس لا ينوي بيع فان بيك لاعب وسط الفريق بعد رحيل دي يونج بشكل رسمي إلى برشلونة ولكن هناك حلول يسعي برشلونة لاستخدامها لإقناع أياكس بالتنازل عن خدمات اللاعب.

واضاف الموقع أن أياكس يحلم بالتوقيع مع احد النجوم الكبري في الدوري الهولندي وهناك تقارير تشير لرغبته في التعاقد مع أوديغارد لاعب ريال مدريد المعار ولذلك قد يستغل بيريز رئيس النادي رغبة الفريق الهولندي في ضم أوديغارد لفتح مفاوضات حول التعاقد مع فان بيك حال فشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

- بعد التهديد بالرحيل.. زيدان مفاجأة يوفنتوس

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على قد يغادر الفريق الملكي في الفترة القادم وذلك خلال تصريحاته المثيرة في المؤتمر الصحفي .

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس: إذا لم أستطع فعل ما أريد في فريقي ، فسوف أغادر على الفور.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن تصريحات زيدان بالرحيل عن ريال مدريد اعطت آمل جديد لإدارة نادي يوفنتوس نحو التعاقد معه لخلافة المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

واضاف الموقع، أن زيدان كان المرشح الأبرز في خطط أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس في الموسم المقبل إلا أنه عاد لريال مدريد في 11 مارس بشكل مفاجئ ليدمر وخطها خطط رئيس السيدة العجوز.

واشار الموقع إلى أن تصريحات زيدان المثيرة يوم أمس قد تكون دليل على توتر علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولذلك قد يرحل في اي وقت.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس أعلن رحيل أليجري عن الفريق في بيان رسمي خلال الساعات الماضية ويبحث في الوقت الراهن عن بديل جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

- زيدان يحذر بوجبا برسالة نارية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات مستقبل بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد المرتبط بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أنه يجب على اللاعب الفرنسي بول بوجبا أن يكن واقعيًا إن أراد التوقيع لريال مدريد واللعب تحت قيادة زيدان بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه يتعين على بوجبا أن يقدم طلب انتقال رسمي لمانشستر يونايتد لتحقيق حلمه والانتقال إلى ريال مدريد.

وقد أخبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، لاعب خط الوسط بوجبا ، أنه يجب عليه الانتقال الآن لريال مدريد أو نسيان هذا الموضوع للأبد.

- جماهير ريال مدريد تفتح النار على بيل في البرنابيو

استقبلت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني اللاعبين في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري مساء اليوم في ملعب البرنابيو أمام ريال بيتيس في الجولة الختامية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن هناك شكوك كبيرة حول استمرار الثنائي كيلور نافاس وجاريث بيل مع ريال مدريد في الموسم المقبل ولعل هذه المباراة الاخيرة لهم مع الفريق في البرنابيو.

واشارت الصحيفة إلى أن زيدان قرر الاعتماد على كيلور نافاس في التشكيلة الاساسية فيما قرر جلوس جاريث بيل على مقاعد البدلاء.

واضافت الصحيفة، أن كيلور نافاس حينما أعلن عن اسمه في الإذاعة الداخلية لملعب البرنابيو قامت الجماهير بالوقوف والتصفيق لتحية اللاعب ثم عندما جاء الدور للإعلان عن اسم جاريث بيل قامت الجماهير بالصافرات ضده .

- مودريتش يدخل تاريخ ريال مدريد

دون الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً مع الملكي خلال مواجهة ريال بيتيس مساء اليوم في البرنابيو.

واستضاف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الاخيرة على ملعب البرنابيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري هذا الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لوكا مودريتش وصل للمباراة رقم 200 مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني وذلك خلال موسمه السابع مع الملكي.

ووصل مودريتش إلى ريال مدريد في موسم 2012-2013 بناء على طلب صريح من البرتغالي جوزيه مورينيو خلال ولايته السابقة مع الفريق، ومنذ ذلك الوقت وهو لاعباً أساسياً في صفوف الفريق.

في 199 مباراة لعبها مودريتش حتى الآن مع ريال مدريد ، حقق الكرواتي 134 انتصارًا و 32 تعادلاً و 33 هزيمة مسجلاً 12 هدفًا.

- ريال مدريد يودع الليجا بهزيمة قاسية من بيتيس

انهي فريق ريال مدريد الإسباني بطولة الليجا بالهزيمة مساء اليوم من ريال بيتيس بهدفين دون رد في الجولة الختامية والتي جمعت بينهما على ملعب البرنابيو.

ونجح بيتيس في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب لورينزو مورن في الدقيقة 61 ثم سجل البديل خيسي رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بفوز بيتيس 2-0.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 68 في المركز الثالث فيما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة رقم 50.