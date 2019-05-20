تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2019
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:13 ص
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توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقيه معتدلة تنشط علي القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1.5: 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، ويصل ارتفاع الموج 2:2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 19 34
الإسكندرية: 17 31
شبين الكوم: 18 33
مطروح: 20 30
دمياط: 19 24
السويس 18 33
نخل: 14 32
شرم الشيخ: 25 35
أسوان: 24 39
شلاتين: 23 33
رفح: 17 26
الفيوم: 20 36
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