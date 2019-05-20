إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الخسارة.. والفوز بالكونفدرالية هدفنا
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:02 ص
هاني عصام ورامي بشاي
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أكد إسماعيل يوسف ، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق ، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة تكتيكية عالية ، أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، وأن الخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء ، وتقديم الفريق مباراة قوية .
وأضاف تيجانا ، بأن لاعبي الفريق كانوا
رجالة وعلى قدر تحمل المسئولية خلال شوطي اللقاء ، والهدف الذى سجله الفريق المغربي
، جاء في وقت قاتل للغاية ، ولكننا قادرين على التعويض بالقاهرة .
وأوضح عضو مجلس ادارة الزمالك ، أمامنا
مباراة قوية الأحد المقبل بالاسكندرية ، وسوف نبذل قصاري جهدنا من أجل الفوز والتتويج
بالكونفدرالية .
ووجه تيجانا رسالة لجماهير الزمالك ، بدعم
اللاعبين ومساندتهم في مباراة الأحد المقبل ، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والفوز باللقب
.
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