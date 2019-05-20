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إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الخسارة.. والفوز بالكونفدرالية هدفنا

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:02 ص
إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الخسارة.. والفوز بالكونفدرالية هدفنا
اسماعيل يوسف
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هاني عصام ورامي بشاي
 
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أكد إسماعيل يوسف ، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق ، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة تكتيكية عالية ، أمام فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، وأن الخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء ، وتقديم الفريق مباراة قوية .

 

وأضاف تيجانا ، بأن لاعبي الفريق كانوا رجالة وعلى قدر تحمل المسئولية خلال شوطي اللقاء ، والهدف الذى سجله الفريق المغربي ، جاء في وقت قاتل للغاية ، ولكننا قادرين على التعويض بالقاهرة .

 

وأوضح عضو مجلس ادارة الزمالك ، أمامنا مباراة قوية الأحد المقبل بالاسكندرية ، وسوف نبذل قصاري جهدنا من أجل الفوز والتتويج بالكونفدرالية .

 

ووجه تيجانا رسالة لجماهير الزمالك ، بدعم اللاعبين ومساندتهم في مباراة الأحد المقبل ، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والفوز باللقب .

 

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المزيد عن: نهضة بركان رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اسماعيل يوسف اخبار الرياضة
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