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حمد أشكناني يصل "القاهرة" لهذا السبب!

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:58 ص
حمد أشكناني يصل القاهرة لهذا السبب!
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يارا أحمد
 
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وصل اليوم الفنان الكويتي حمد أشكناني، إلي مصر لاستئناف تصوير مسلسل "دفعة القاهرة" الذي يتم تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي.


حيث يجسد "حمد" دور شخص فقد بصره نتيجة لحادثة لم يعرض سببها حتي الآن ، وهو طالب في جامعه القاهرة .يقع في حب زميلته الكويتية اللي كانت والدتها تعمل خادمة لدي والدته.


وهو مسلسل مشترك كويتي مصري يشارك به عدد من الفنانين الشباب المصرين منهم رانيا منصور، مصطفي عبد السلام، والمسلسل تأليف هبه مشاري حمادة وإخراج علي العلي.


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