أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الخسارة بهدف دون رد ، من فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية ، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة .
وأشار أمير مرتضي ، أن أداء لاعبي الفريق
على مدار شوطي اللقاء ، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب ، مشيرا إلى وجود بعض
الأخطاء والتي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها ، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية
، والمقرر لها الأحد المقبل .
وأضاف المشرف العام ، بأن مباراة الإياب
ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز ، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد
بوطيب وحازم إمام ، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد.
وأكد أمير مرتضي ، ثقته في اللاعبين وقدراتهم
على التعويض في مباراة الأحد المقبل ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية
، واللاعبين عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية .
وأشار المشرف العام ، أن جماهير الزمالك
سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الإياب بالإسكندرية ، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة
تمنحنا لقب الكونفدرالية .
وأضاف أمير مرتضي ، بأن نهضة بركان فريق
محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين
، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية ، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير
. وكشف المشرف العام ، بان حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء
.
وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات
عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير
لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.