أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الخسارة بهدف دون رد ، من فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية ، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة .

وأشار أمير مرتضي ، أن أداء لاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء ، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب ، مشيرا إلى وجود بعض الأخطاء والتي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها ، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية ، والمقرر لها الأحد المقبل .

وأضاف المشرف العام ، بأن مباراة الإياب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز ، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد بوطيب وحازم إمام ، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد.

وأكد أمير مرتضي ، ثقته في اللاعبين وقدراتهم على التعويض في مباراة الأحد المقبل ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية ، واللاعبين عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية .

وأشار المشرف العام ، أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الإياب بالإسكندرية ، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية .

وأضاف أمير مرتضي ، بأن نهضة بركان فريق محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين ، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية ، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير . وكشف المشرف العام ، بان حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء .

وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.