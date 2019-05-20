خبير تربوي عن تعطل سيستم الثانوية: "إحنا في كارثة"



وأضاف "مغيث"، في في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر لديها خبرات كبيرة في التعليم، واستفدنا من الدول الأجنبية، ولأول مرة في تاريخ مصر الطلبة "مش عارفين هيمتحنوا ازاي.. وشاغلهم السيستم مش الموضوعات اللي درسوها".



وشدد الخبير التربوي، على أن ظروف النجاح لم تتوفر لهذه التجربة التعليمية، مشيرا إلى أن "فيه فلوس أنفقت، وناس أخدت الفلوس دي" -حسب تعبيره-.

علق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على توقف "السيستم"، أثناء امتحانات طلبة الثانوية العامة، قائلا: "إحنا في كارثة"، لافتا إلى أنه حذر في وقت سابق من إمكانية حدوث هذه المشاكل.