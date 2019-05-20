ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير تربوي عن تعطل سيستم الثانوية: "إحنا في كارثة"

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:03 ص
خبير تربوي عن تعطل سيستم الثانوية: إحنا في كارثة
الدكتور كمال مغيث
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
علق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على توقف "السيستم"، أثناء امتحانات طلبة الثانوية العامة، قائلا: "إحنا في كارثة"، لافتا إلى أنه حذر في وقت سابق من إمكانية حدوث هذه المشاكل.

وأضاف "مغيث"، في في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر لديها خبرات كبيرة في التعليم، واستفدنا من الدول الأجنبية، ولأول مرة في تاريخ مصر الطلبة "مش عارفين هيمتحنوا ازاي.. وشاغلهم السيستم مش الموضوعات اللي درسوها".

وشدد الخبير التربوي، على أن ظروف النجاح لم تتوفر لهذه التجربة التعليمية، مشيرا إلى أن "فيه فلوس أنفقت، وناس أخدت الفلوس دي" -حسب تعبيره-.
Advertisements
المزيد عن: سيستم امتحان التعليم أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
12:00
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان